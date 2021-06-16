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أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في الأسواق

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-6-2021

سعر طن حديد التسليح شركة عز اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة بشاي اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة العتال اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14450 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح المراكبي اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة عطية اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة سرحان اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14300جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة المراكبي اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة المصريين اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة العشرى اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح شركة مصر استيل اليوم الأربعاء 16 يونيو يسجل 14350 جنيهًا.

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