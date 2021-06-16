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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021

البنك الأهلى وإنبى
تقام مباراة البنك الأهلى وإنبى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت

سيراميكا والمصرى البورسعيدى
تقام مباراة سيراميكا والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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