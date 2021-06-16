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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:12 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021
البنك الأهلى وإنبى
تقام مباراة البنك الأهلى وإنبى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت
سيراميكا والمصرى البورسعيدى
تقام مباراة سيراميكا والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية
القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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