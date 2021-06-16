حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021





البنك الأهلى وإنبى

تقام مباراة البنك الأهلى وإنبى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت





سيراميكا والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة سيراميكا والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



