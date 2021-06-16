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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021

فنلندا - روسيا | الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

تركيا - ويلز | الساعة 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

إيطاليا - سويسرا | الساعة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

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مباريات اليوم يورو 2020 بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)

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