



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021.





مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 16-6-2021





فنلندا - روسيا | الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1





تركيا - ويلز | الساعة 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1





إيطاليا - سويسرا | الساعة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1



