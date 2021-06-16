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باسمك ورقم جلوسك.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني (الصف الثالث الاعدادي) في جميع المحافظات (اعرف نتيجتك الآن)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 | يبحث العديد من طلاب المرحلة الإعدادية إعلان نتيجتهم نهاية الأسبوع الجاري في كافة محافظات مصر، وتتيح مديريات التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

وأتاحت محافظة القاهرة رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني (الصف الثالث الاعدادي) 

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة.

باسمك ورقم جلوسك.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني (الصف الثالث الاعدادي) في جميع المحافظات (اعرف نتيجتك الآن)

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