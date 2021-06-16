اليوم..مصطفى قمر يحتفل بزفاف ابنه الأكبر "إياد"







يستعد الفنان مصطفى قمر اليوم للاحتفال بحفل زفاف نجله الأكبر إياد، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسيقتصر حفل الزفاف على الأهل والأصدقاء المقربين من العائلة فقط.



وكان إياد نجل الفنان مصطفى قمر كان قد ظهر معه مؤخرًا في فيلم "قلب جرئ" الذي تم عرضه عام 2002، والذي قامت ببطولته ياسمين عبد العزيز، حسن حسني، أحمد عيد، عبد الله مشرف، لقاء الخميسي، رامى وحيد، وهو من تأليف أحمد البيه واخراج محمد النجار .



والجدير بالذكر أن مصطفي قمر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، وهو بطولة سليمان عيد، محمد ثروت وطارق عبدالعزيز وطارق الإبياري، ويزو، داليا مصطفى، بشرى، نانسي صلاح، أوس أوس وبيومى فؤاد.