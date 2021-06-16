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موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي cairogovresults

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 | ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021.

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي cairogovresults

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام الحالي 2021 برقم الجلوس اضغط هنــــــــا.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم 

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