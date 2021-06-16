موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي cairogovresults

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 | ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021.





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