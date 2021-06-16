وسط تراجع إصابات ووفيات كورونا.. انطلاق اجتماع الحكومة الأسبوعي

انطلق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والملفات المختلفة للوزراء.

ويأتي ذلك الاجتماع بالتزامن مع الانخفاض الكبير في إصابات ووفيات كورونا في البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.