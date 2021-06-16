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وسط تراجع إصابات ووفيات كورونا.. انطلاق اجتماع الحكومة الأسبوعي
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:27 ص
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انطلق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والملفات المختلفة للوزراء.
ويأتي ذلك الاجتماع بالتزامن مع الانخفاض الكبير في إصابات ووفيات كورونا في البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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