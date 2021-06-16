مصرية مقيمة بأمريكا عن دعمها لـ"حياة كريمة": "بأحن لبلدي" (فيديو)

أشادت ليلى بنس، المستشارة المالية المقيمة بالولايات المتحدة الامريكية، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كون عددا كبيرا من القرى المصرية في حاجة إلى التطوير، موضحةً: "مشاركة الشباب في المبادرة حاجة تشرف، وأنا أعيش في أمريكا منذ سنوات طويلة وأحن لمصر، ولما بننجح بره بنحاول نساعد مصر".





وأضافت "ليلي بنس" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنها ستشارك مع وزيرة الهجرة في برنامج ست بـ100 راجل لمساعدة قرى "حياة كريمة"، موضحة أن والدها كان رئيسا لبنك إسكندرية، وهو ما جعلها تحب الاقتصاد، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع والدتها: "اشتغلت شغل صغير والناس ساعدتني هناك، ومكنتش أعرف هعمل ايه، وحصلت على مبلغ 20 ألف دولار من سيدة للاستثمار".





وأردفت: "حصلت على كورسات في الضرائب والكمبيوتر لكي أقوي مهاراتي، ثم تزوجت من رجل وهو يعمل في نفس مجالي، بعدها زادت استثماراتنا ووفرنا فرص عمل كثيرة، وشركتي تعمل في البورصة والسندات والأوراق المالية، كما نعمل في التخطيط المالي".



