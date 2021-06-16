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الأهلي يحسم أولى الصفقات الصيفية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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بات كريم فؤاد ظهير فريق النجوم والمنتخب الأولمبي قريب من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل مسئولو المارد الأحمر على توقيع اللاعب خلال يناير الماضي، بعد أن تألق بشكل ملحوظ في دوري هذا الموسم مع فريق إنبي.

وكان كريم فؤاد قد انضم إلى الفريق البترولي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتنتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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