هاني الناظر يوجه نصائح للمواطنين لتجنب ضربات الشمس خلال الصيف (فيديو)

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، نصائح للمواطنين لحماية البشرة والشعر خلال فصل الصيف.





وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إنه على المواطنين سواء الموجدين في الداخل أو المصطفين أن يحرصوا على ارتداء الملابس القطنية، مع ارتداء ألوان فاتحة، مع الحرص على اصطحاب شمسية صغيرة حال وجود ضرورة للانتظار في الشمس لفترات طويلة للحماية من الإصابة بضربات الشمس، مع استخدام كريمات واقية من الشمس وتجديده كل ساعتين، مع شرب المياه بكثرة.





وناشد استشاري الأمراض الجلدية، بوضع زيت اللوز الحلو على الجسم والشعر قبل النزول لحمامات السباحة وشواطئ البحر لحماية الشعر من التلف، مع ضرورة تغطية الشعر بقبعة أو كاب لحمايته من أشعة الشمس التي من الممكن أن تغير لونه أو تسبب تقصفه.



