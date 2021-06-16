محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومؤسسة حياة كريمة.





وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تختلف عن كافة المبادرات السابقة في كونها تستهدف إحداث تأثير مباشرا على المواطنين الأكثر احتياجا بقرى المحافظة.





واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وجرى مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناء على بنود الأعمال لكافة قطاعات (مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي- الطرق).



