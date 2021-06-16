Advertisements

محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومؤسسة حياة كريمة.

وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تختلف عن كافة المبادرات السابقة في كونها تستهدف إحداث تأثير مباشرا على المواطنين الأكثر احتياجا بقرى المحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وجرى مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناء على بنود الأعمال لكافة قطاعات (مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي- الطرق).

وقال المحافظ إنه جرى حصر الأراضي الفضاء بالمراكز والقرى ووضع معايير لدراسة كل حالة على حدة في موضوع إدخال مياه الشرب والصرف للأماكن المتناثرة والمتأخمة، كما ناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لعمل مدارس بالقرى ضمن المشروع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافـظ القليوبيــة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

منذ حوالي 6 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 11 ساعة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يتطلع لضم نجم مانشستر سيتي في صفقة تبادلية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يوم

هازارد يثير استياء ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| 37 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

ابراهيم عبد الله يفجر مفاجأة جديدة: عقد سيسيه لم يوثق مع الزمالك لهذا السبب

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

"حياة كريمة".. آليات ومحاور مبادرة السيسي لتحسين مستوى الأسر الفقيرة بقنا

محافظ القليوبية: 21 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالأحراز (صور)

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

08:00 ص

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

11:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة