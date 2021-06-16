تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 9859 نقطة.





وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12335 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3834 نقطة.