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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 9859 نقطة.

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12335 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3834 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2239 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3164 نقطة.

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