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الصين: لن نتسامح مع تدخل القوات الأجنبية في قضايا تايوان

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أوضحت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، بعد أن أبلغت الجزيرة عن أكبر توغل للطائرات الصينية حتى الآن، أن الصين لا تتسامح مع تدخل القوات الأجنبية في قضايا تايوان، وعليها أن تتخذ ردودًا قوية على مثل هذه الأعمال "التواطئية".

وقالت حكومة الجزيرة المزعومة من الصين إنه دخلت 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، بما في ذلك مقاتلات وقاذفات نووية، منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ) يوم الثلاثاء. وجاء الحادث بعد أن أصدر قادة مجموعة السبعة بيانا مشتركا يوم الأحد يوبخ الصين بشأن سلسلة من القضايا ويؤكد على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وهي التعليقات التي أدانتها الصين ووصفتها بـ "الافتراء".

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كان النشاط العسكري مرتبطًا ببيان مجموعة السبع، قال ما شياوجوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني، إن حكومة تايوان هي المسؤولة عن التوترات. تعتقد بكين أن حكومة الجزيرة تعمل مع الدول الأجنبية للحصول على استقلال رسمي.

واضاف ما "لن نتسامح أبدا مع محاولات السعي إلى الاستقلال أو التدخل المتهور في قضية تايوان من قبل القوات الأجنبية، لذلك نحن بحاجة إلى اتخاذ رد قوي على أعمال التواطؤ هذه".

وقد اشتكت تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي خلال الأشهر القليلة الماضية من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، والتي تركزت في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان. لكن هذه المرة لم تحلق الطائرات الصينية في منطقة قريبة من جزر براتاس فحسب، بل حلقت القاذفات وبعض المقاتلات حول الجزء الجنوبي من تايوان بالقرب من الطرف السفلي للجزيرة، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية.

حدث التحليق في نفس اليوم الذي قالت فيه البحرية الأمريكية إن مجموعة حاملة بقيادة يو إس إس رونالد ريغان دخلت بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وقال اللفتنانت كومدور جو كيلي، المتحدث باسم مجموعة كاريير سترايك 5، في بيان عبر البريد الإلكتروني ردا على أسئلة حول ما إذا كانت الطائرة الصينية قد اقتربت منهم " لم تتفاعل مجموعة رونالد ريغان سترايك مع أي طائرة عسكرية صينية،"

واضاف "خلال عمليات المجموعة الضاربة في بحر الصين الجنوبي، كانت جميع الاتصالات بين السفن والطائرات متوافقة مع المعايير الدولية ولم تؤثر على عملياتنا." كما قال مسؤول كبير مطلع على التخطيط الأمني لتايوان لرويترز إن المسؤولين يعتقدون أن الصين ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة بينما أبحرت المجموعة الناقلة عبر قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين وتؤدي إلى بحر الصين الجنوبي. وتابع "إنه تخويف استراتيجي للجيش الأمريكي. لقد أرادوا أن تلاحظ الولايات المتحدة قدراتهم وأن يكبحوا سلوكهم."

وأضاف المصدر أن تايوان تحتاج على وجه الخصوص إلى الانتباه إلى حقيقة أن الجيش الصيني بدأ في إجراء تدريبات في منطقة ADIZ جنوب شرق تايوان. وقال المصدر إن هذا "إلى حد ما كان يستهدف انتشارنا في الشرق ويزيد من ضغط الدفاع الجوي حول منطقة ADIZ الخاصة بنا".

الساحل الشرقي لتايوان هو موطن لقاعدتين جويتين رئيسيتين مع الشماعات المحفورة من جانب الجبال لتوفير الحماية في حالة وقوع هجوم صيني.

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