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عاجل- الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 21/22

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جدول مباريات بطولة البريميرليج للموسم المقبل 2021/2022.

ستنطلق الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل ووفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للبريميرليج.


وستشهد الجولة الأولى مواجهة قوية ليفربول أمام نورويتش سيتي بينما يواجه مانشستر سيتي حامل لقب البطولة نظيره توتنهام.

وتأتي مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي كالتالي:

برينتفورد x أرسنال

بيرنلي x برايتون

تشيلسي X كريستال بالاس

إيفرتون x ساوثهامبتون

ليستر سيتي x وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد x ليدز يونايتد

نيوكاسل x وست هام يونايتد

نورويتش سيتي X ليفربول

توتنهام x مانشستر سيتي

واتفورد x أستون فيلا

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