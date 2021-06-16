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نظافة القاهرة: المواطن هيحس باختلاف تام قريبا جدا (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، إن المحافظة تعمل على إزالة أطنان القمامة من كل مرافقها، موضحًا: "لكي نسيطر على هذا الملف، كان لا بد من أن تعمل الشؤون الفنية بشكل جيد، حتى تتوفر لدينا المعدات التي تمكننا من تحميل المخلفات ثم التخلص الآمن منها في عدة أماكن منها مصانع تدوير المخلفات".

وأضاف "الشرشابي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء: "هنوصل إن كل كيس زبالة قدام كل شقة هيترفع على مستوى مناطق القاهرة الأربع"، لافتًا إلى أنه يتم رفع 18 ألف طن من القمامة يوميًا.

وتابع رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، أنه تم التعاقد مع شركتين مصريتين لتنظيف المنطقتين الشرقية والغربية، أما الهيئة المركزية فإنها ستكون مسؤولة عن نظافة المنطقتين الشمالية والجنوبية، وهناك تعاون بين كل الأطراف، معقبًا: "قريب جدًا المواطن هيحس إن في اختلاف تام في ملف النظافة سواء التخلص من المخلفات أو نظافة الشوارع".

وأردف: "نحاول استبدال المقشة بمكنسة لشفط القمامة، حتى نساير التطور ونستطيع التعامل مع سلوك المواطنين بشكل حضاري وأدمي، وقريبا جدا سيحمل كل العاملين لدينا بمختلف محاور القاهرة المكنسة بدلا من المقشة".

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