صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2656 عاملا بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن الموافقة على صرف 3 ملايين و470 ألفًا و805 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ 2656 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.



