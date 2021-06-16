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صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2656 عاملا بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن الموافقة على صرف 3 ملايين و470 ألفًا و805 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ 2656 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح "سعفان"، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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