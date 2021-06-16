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ضبط 6542 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6542 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2582) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(205) مخالفة السير بدون تراخيص (8) دراجات نارية مخالفة، (41) مخالفة موقف عشوائى، و(48) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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مخالفات مرورية بوابة الفجر المرور الفجر الداخلية

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