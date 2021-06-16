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محافظ قنا: مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية يوفر 13 ألف فرصة عمل

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ" الصناعية بمدينة نجع حمادي، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.

واستهل محافظ قنا زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد 13 مجمعا صناعيا وجه بإنشائهما الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتطورة.

وأوضح أن المجمع مقام على مساحة 71 فدان، ويشمل 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، مضيفا أن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية، كما أنه يضم عدد من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هي مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد.

ووجه الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم، كما أعطي تعليماته بسرعة الانتهاء من زراعة المناطق الخضراء داخل المجمع لإضفاء لمسة جمالية على المشروع.

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