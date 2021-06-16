أمين الجامعة العربية: جائحة كورونا أثبتت أهمية الإعلام في حياة المواطن العربي

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية يعقد بعد غياب دام خلال عامين شغلتنا خلالها أحداث جسام وعلى رأسها جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وكان لها تداعيات كبيرة على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.





وأوضح "أبو الغيط"، خلال كلمته على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا أثبتت اهمية دور الإعلام في حياة المواطن العربي خاصة في وقت الازمات، موضحًا أن هذه التجربة مع جائحة كورونا تمثل دافعًا نحو تعزيز قدرة الإعلام العربي على التعامل مع مختلف انواع الأزمات في المستقبل.



