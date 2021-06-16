ابراهيم عبد الله يؤكد: عقد مصطفى محمد مع الزمالك لم يوثق بالفعل

تحدث ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، عن أزمة ملف تمديد عقد مصطفى محمد.





وقال ابراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مصطفى محمد مدد عقده مع الزمالك ولكن على بياض ويحتاج العقد لوضع المقابل المادي".





وأضاف "اختلفنا مع مصطفى محمد على قيمة العقد بعد تمديده، أراد زيادة المبلغ وأردنا وضع نفس المبلغ الذي يحصل عليه اللاعب ولذلك قررنا توقيع العقود على بياض لحين رؤية ما سيحدث".





وتابع "المفروض مع أول زيارة لمصطفى محمد في مصر يوثق العقد ولكن مدة العقد انتهت وبالتالي أصبح ما اتفقنا عليه غير موثق".





وواصل ابراهيم عبد الله "احتفظت بالعقد معي بعد الرحيل لمدة شهر في منزلي ولم يتم توثيق العقد حتى الآن".





وأضاف " مصطفى لم يرفض توثيق العقود، هو معترف بتوقيعه حتى لو العقد ده متوثقش، يقدر يقعد مع مجلس الإدارة دلوقتي ويحط الأرقام الي شايف انها تخدمه بموافقة الإدارة الحالية، مصطفى لن يرفض توثيق العقد هو عارف فضل نادي الزمالك عليه".





وأردف " في أول زيارة لمصطفى محمد لمصر يقدر يوثق عقد جديد، لسة فاضله سنتين ونص لو رجع من الإعارة بدون توثيق العقد الجديد".



