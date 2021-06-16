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ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اهتمام نادي ريال مدريد بضم أحد النجوم البارزين في صفوف نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، معجب بإمكانات المهاجم الألماني تيمو فيرنر، نجم تشيلسي، ويرى أنه تعزيز مناسب لهجوم الميرنجي.

وانضم فيرنر إلى تشيلسي في الصيف الماضي، قادمًا من لايبزيج الألماني، وساهم في فوز البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يصل فيرنر مع تشيلسي إلى مستوى قياسي، خلال موسمه الأول، لكنه من وجه آخر أثبت أهميته في هجوم الفريق.

وانضم صاحب الـ25 عامًا إلى تشيلسي مقابل 53 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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