Advertisements

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بمحافظة القاهرة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بمحافظة الفاهرة

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجتهم نهاية الأسبوع الجاري في كافة محافظات مصر، لمعرفتها والاطمئنان على مستواهم التعليمي في هذه المرحلة، حيث تتيح مديرية التربية والتعليم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال تطبيق إلكتروني عبر الموبايل، أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

وقد تم الإعلان في وقت سابق عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان، وسيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فور اعتمادها رسميا بجميع المحافظات.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة يمكنكم الضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظة القاهرة

ويترقب طلاب محافظة الجيزة ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بشغف وقلق كبير، لذا نتيح لهذا العدد الضخم رابط مباشر للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021  من "هنــــــــــــــــــــــــــا".

وإليكم رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بكل سهولة حيث يمكنكم الضغط هنا 

أخبار تهمك

الأهلي يحسم أولى الصفقات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ 41 دقيقة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

تعرف على تفاصيل عقد البيع الرضائي بين محافظة القاهرة والملاك الكويتيين بشأن "مثلث ماسبيرو"

منذ ساعة و 19 دقيقة

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

11:21 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

11:40 ص

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

11:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة