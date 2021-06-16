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فحص طبي لأكرم توفيق قبل انطلاق مران الأهلي الأول في تونس استعدادًا لمواجهة الترجي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخضع أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الأول للفريق في تونس مساء اليوم.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مشاركته في مران الأهلي الأخير في القاهرة أمس. 

وأوضح أبو عبلة أن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي؛ للاطمئنان على حالته خاصة أنه تعرض لنفس الإصابة خلال معسكر المنتخب الأولمبي الأخير. 

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد وصوله إلى تونس ولديه فرصة كبيرة للانتظام في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي حال زوال آلام الكدمة .

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

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