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عمرو دياب يعلن عن تعاون جديد يجمعه بالموزع أحمد إبراهيم للمرة الأولى

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن الهضبة عمرو دياب، عن تعاون جديد يجمعه بالموزع أحمد إبراهيم، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الهضبة عمرو دياب، صورة جديدة مع أحمد إبراهيم، داخل أحد الاستديوهات لتسجيل أغنية جديدة، من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلق الهضبة على الصورة بكلمة قريبًا، ويعتبر هذا العمل الغنائي التعاون الأول الذي يجمع بينهما.

في سياق آخر أعلن  عمرو دياب، مؤخراً عن نفاذ تذاكر حفله الغنائي المُقرر إقامته يوم 18 يونيو الجاري بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "إنستجرام".
ونشر  دياب صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليها قائلاً:"حفلة عمرو دياب في جدة يوم الجمعة ١٨ يونيو رافعاً شعار Sold out".
عمرو دياب يعلن عن تعاون جديد يجمعه بالموزع أحمد إبراهيم للمرة الأولى
عمرو دياب يعلن عن تعاون جديد يجمعه بالموزع أحمد إبراهيم للمرة الأولى

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