Advertisements

عضو بالشيوخ يطالب بزيادة ماكينات الـatm في قرى المنيا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة عدد ماكينات الـatm بقرى المنيا.

وقال" توفيق" فى اقتراحه إن الوقت الذى تقوم فيه الدولة بخطوات جيدة نحو التحول الرقمي وميكنة أغلب الخدمات المقدمة للمواطنين، يعانى الأهالي في محافظة المنيا من قلة عدد ماكينات الـatm التي يستخدمها المواطنون في صرف الرواتب والمعاشات وسداد قيمة الخدمات وغيرها.

كما طالب بزيادة عدد الماكينات بالمنيا، خاصة بالقرى، حيث توجد قرى كبيرة لا توجد بها ماكينة واحدة، مما يضطر الأهالي للذهاب لقرى مجاورة، بها ماكينة، لصرف المعاشات والرواتب.

واقترح زيادة عدد الماكينات لتصبح 2 أو3 ماكينات في كل قرية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي، حيث أصبح المواطنون يعتمدون عليها في الحصول على الخدمات في ظل خطوات الدولة للتحول الرقمي.

وأشار "عضو مجلس الشيوخ" إلى أن زيادة عدد ماكينات الـatm، من شأنها أن تخفف العبء على مكاتب البريد، والحد من الزحام أمام المكاتب، حيث سيتجه عددا كبيرا من المواطنين إلى استخدام الماكينات لصرف أموال المعاشات والرواتب وغيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال تلك الماكينات، ما سيوفر الوقت والجهد، وهو ما يتماشى مع خطوات الدولة في التحول الرقمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 12 ساعة

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ ساعة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 8 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تفاصيل عقد البيع الرضائي بين محافظة القاهرة والملاك الكويتيين بشأن "مثلث ماسبيرو"

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم أولى الصفقات الصيفية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

11:21 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

11:40 ص

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

11:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة