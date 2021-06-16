عضو بالشيوخ يطالب بزيادة ماكينات الـatm في قرى المنيا

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة عدد ماكينات الـatm بقرى المنيا.





وقال" توفيق" فى اقتراحه إن الوقت الذى تقوم فيه الدولة بخطوات جيدة نحو التحول الرقمي وميكنة أغلب الخدمات المقدمة للمواطنين، يعانى الأهالي في محافظة المنيا من قلة عدد ماكينات الـatm التي يستخدمها المواطنون في صرف الرواتب والمعاشات وسداد قيمة الخدمات وغيرها.





كما طالب بزيادة عدد الماكينات بالمنيا، خاصة بالقرى، حيث توجد قرى كبيرة لا توجد بها ماكينة واحدة، مما يضطر الأهالي للذهاب لقرى مجاورة، بها ماكينة، لصرف المعاشات والرواتب.





واقترح زيادة عدد الماكينات لتصبح 2 أو3 ماكينات في كل قرية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي، حيث أصبح المواطنون يعتمدون عليها في الحصول على الخدمات في ظل خطوات الدولة للتحول الرقمي.



