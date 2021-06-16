ضبط 13429 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عدد ١٣٤٢٩ شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط ٣٩٨ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٢٤٧٦ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



