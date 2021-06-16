مركز فرشوط يمنع دخول المهندسين النقابيين ديوان المجلس.. ويقصر تعاملهم على المركز التكنولوجي

أعلن مجلس مدينة فرشوط، شمالي محافظة قنا، برئاسة حافظ محمود، رئيس المركز ونائبه سيد تمساح، عدم السماح بدخول المهندسين ديوان المجلس، والاقتصار على تعاملهم بالمركز التكنولوجي.





وأوضح حافظ محمود، رئيس المركز، أن الهدف من القرار، هو تنظيم أعمال المركز من خلال المركز التكنولوجي، وعدم تواجد المهندسين النقابيين والمواطنين داخل المكاتب، لضمان حسن سير العمل.



