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التشكيل المتوقع للأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، يوم السبت المقبل 19 يونيو الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، أحمد رمضان بيكهام، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.

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