"غيوم وأتربة".. اعرف تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 16-6-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء طقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض.





والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.





والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ظهراً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.