البنك الدولي: الجيش اللبناني مهدد الآن بأحد أسوأ الانهيارات المالية

قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن الجيش اللبناني مهدد الآن بأحد أسوأ الانهيارات المالية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف البنك الدولي، أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يشكل ضغوطًا غير مسبوقة على القدرات العملياتية للجيش.

قال صندوق النقد الدولي، إن اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.

وقال جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحفية “لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف”.