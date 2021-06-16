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3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جديدة، تتضمن تعيين محمد حسن السيد السيد عاشور قاضيًا بمحكمة استئناف المنصورة في دوره العادي اعتبارًا من 22 فبراير 2021 تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون تاليًا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم وسابقا محمد علي عبد العزيز، القاضيين بمحكمة الاستئناف.

كما أًصدر الرئيس السيسي قرار بتعديل تاريخ أقدمية مصطفى يحيا عبد الحميد عبد النعيم المستشار المساعد من الفئة "أ" بهيئة قضايا الدولة، في درجة مستشار مساعد من الفئة "ب" بهيئة قضايا الدولة، ليكون اعتبارا من 10 أغسطس 2014، المقضي بإلغائه، على أن يكون ترتيبه تاليًا شيماء أحمد السيد محمد موسى، وسابقا محمود غريب محمد عبد النبي، المستشارين من المساعدين الفئة "ب" بهيئة قضايا الدولة في هذا التاريخ.

وأعلن الرئيس، عن قرار جمهوري بتعديل تاريخ أقدمية مستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، يونس محمد يونس، محمد إبراهيم محمد موسى، وليد محمود المرسي عوض.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأربعاء.
3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها
3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها
3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها
3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها
3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها
3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها
3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها
3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

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قرارات جمهورية بوابة الفجر الفجر السيسي

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