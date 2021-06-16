Advertisements

حالة الطقس في الكويت.. ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 16-6-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت

نهارًا
حار و مغبر والرياح شمالية غربية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 35 - 60 كم/ساعة.

ليلًا
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل عقد البيع الرضائي بين محافظة القاهرة والملاك الكويتيين بشأن "مثلث ماسبيرو"

منذ ساعة و 17 دقيقة

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم أولى الصفقات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ 39 دقيقة

عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

11:21 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

11:40 ص

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة