"رياح شديدة".. حالة الطقس ودرجات الحرارة في البحرين اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 16-6-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات .





حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين حارًا خلال النهار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ومغبرًا في وقت لاحق.





الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 الى 30 عقدة احيانا.





وحذرت إدارة الارصاد من رياح شديدة السرعة





ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 4 الى 7 اقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.