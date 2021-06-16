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ننشر الظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى الاثنين المقبل

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقع حدوثها من اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 إلى الإثنين 21 يونيو 2021.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد  معتدل جنوبا.

وفيما يلي خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الأربعاء 16 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الخميس 17 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الجمعة 18 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم السبت 19 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

- يوم الأحد 20 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء و شمال الصعيد

- يوم الاثنين 21 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء و شمال الصعيد

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