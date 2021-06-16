لرجيم صحي.. طريقة عمل سلطة الستيك بالأفوكادو

المقادير

- للصوص :

الأفوكادو : نصف حبة (مهروس)

عصير الليمون : 1 حبة

الثوم : سن (مهروس ناعم)

بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الماء : 2 ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة





- مقادير السلطة :

الستيك : 2 قطعة (فيليه)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

خس : 2 كوب (مفروم خشن)

الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومفروم شرائح)





طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون وتبلي الستيك بالملح والفلفل وحمري الستيك على نار متوسطة إلى عالية لمدة 10 دقائق على الوجهين ثم ازيليها جانباً.

اخلطي بمحضرة الطعام الأفوكادو المهروس والملح والفلفل والزيت والثوم والبقدونس والماء وعصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعماً وسائلاً.