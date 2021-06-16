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طبيب الأهلي يؤكد جاهزية طاهر محمد طاهر لموقعة الترجي التونسي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأوليمبي. 

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن «طاهر» تعافى تماما من إصابته في «انكل القدم»، وشارك في مران الفريق الأخير بالقاهرة بشكل كامل دون أي شكوى من الإصابة. 

وأوضح أبو عبلة أن طاهر بات جاهزا بنسبة١٠٠% لمواجهة الترجي التونسي، وتبقى مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

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