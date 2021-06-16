الليلة.. عرض فيلم "الشنطة" لبيومي فؤاد بالسينمات









تستعد دور السينمائية الليلة لعرض فيلم "الشنطة"، وهو ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، إخراج أحمد البدري، تأليف تامر عبد المنعم.



وفي سياق آخر، شارك الفنان بيومي فؤاد، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النمر"، وهو بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، سوسن بدر، خالد أنور، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، نيرمين الفقي، حنان سليمان، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج شيرين عادل.





والجدير بالذكر أن بيومي فؤاد يُشارك حاليًا في مسلسل "عودة الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري.