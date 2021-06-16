وافل البطاطس.. وصفة سهلة التحضير

المقادير

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مبشور)

- الثوم : سن (مهروس)

- البطاطس : 2 حبة (متوسطة الحجم / مسلوقة ومهروسة)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : 1 حبة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل المبشور وسن الثوم وقلبي لمدة 7 دقائق حتى يطرى البصل دون أن يحترق.

سخني آلة الوافل وادهنيها بالقليل من الزيت بواسطة فرشاة.

اخلطي البصل والثوم المقلي مع البطاطس المهروسة والطحين والبيض والملح والفلفل حتى تتمازج المكونات.

وزعي كمية مناسبة من الخليط على آلة الوافل واطهيه لمدة 4 دقائق على كل وجه.