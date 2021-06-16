رئيس بلدية موسكو يحذّر من وضع "خطير" جراء كورونا

حذر رئيس بلدية موسكو، من وضع "خطير" جراء فيروس كورونا، وأمر بتطعيم العاملين في الدوائر العامة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 14723 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 13510 إصابات السبت و12505 إصابات الجمعة و11699 إصابة الخميس)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 13 فبراير، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة المتواصلة في الحصيلة إلى ارتفاع حاد مستمر في وتيرة تفشي الوباء في العاصمة موسكو حيث سجلت خلال اليوم الأخير 7704 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (أي أكبر حصيلة منذ 24 ديسمبر الماضي).

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 357 حالة وفاة، مقابل 399 وفاة أمس، فيما تماثل 9166 مريضا للشفاء.