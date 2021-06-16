تعرفي على الطرق الصحيحة لتخزين البصل الأخضر

هناك بعضض الطرق الصحيحة التي يجب أن تتبعها كل ست بيت لتخزين البصل الابيض بكل سهولة ويسر في المنزل ومنها ما يلي:





البصل الأخضر في الماء

نملأ زجاجة طولها قرابة الـ5 سنتمترات، بحيث يظل البصل الأخضر بداخلها بشكل مستقيم

نقوم بتعبئتها ماءاً بارداً أو فاتراً من درجة حرارة الغرفة

نضع نهايات البصل أو جذوره في الماء،

نقوم بتغطية الجرة أو الزجاجة بكيس بلاستيك بإحكام حتى نحافظ على الرطوبة في الداخل

نضع الزجاجة أو الجرة في رف الثلاجة

وعند الايستخدام يمكن إزالة الكيس وأخذ حاجتنا ثم إعادة إغلاقه من جديد بإحكام وعلينا تغيير الماء بشكل مستمر لعدة أيام.





منشفة ورقية رطبة

وضعه في منشفة ورقية رطبة ثم وضعه في الثلاجة، لأن البصل الأخضر على وجه الخصوص يجب أن يظل رطباً حتى لا يفسد أو تختلف مميزاته.