التدريب على البابل شيت.. تفاصيل الامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة



تستعد وزارة التربية والتعليم، لانطلاق الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، للتدريب على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة.



١. ينطلق الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في 21 يونيو الجاري.



٢. يعقد على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي والحضور يوم واحد.



٣. يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة، واختبار استخدام البابل شيت، واستكمال باقي الامتحانات من المنزل.



٤. اقتصار الحضور على يوم واحد، يهدف إلى تقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.



٥. ويحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 2162021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 2262021 "للشعبة الأدبية").



٦. ويحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 2362021).



٧. هناك تعليمات ستنزل على موقع وزارة التربية والتعليم بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت خلال الفترة المقبلة.



٨. يتم تخصيص مدارس كمقار لجان لطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيا، نظرًا لاتخاذ بعض المدارس الإعدادية كمقار للجان امتحانات الدبلومات الفنية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 1072021، وتستمر حتى الإثنين 282021.



وشددت الوزارة، على أهمية الحضور للطلاب للحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية، واختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.