Advertisements

التدريب على البابل شيت.. تفاصيل الامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

تستعد وزارة التربية والتعليم، لانطلاق الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، للتدريب على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة.

١. ينطلق الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في 21 يونيو الجاري.

٢. يعقد على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي والحضور يوم واحد.

٣. يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة، واختبار استخدام البابل شيت، واستكمال باقي الامتحانات من المنزل.

٤. اقتصار الحضور على يوم واحد، يهدف إلى تقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.

٥. ويحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 2162021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 2262021 "للشعبة الأدبية").

٦. ويحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 2362021).

٧. هناك تعليمات ستنزل على موقع وزارة التربية والتعليم بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت خلال الفترة المقبلة.

٨. يتم تخصيص مدارس كمقار لجان لطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيا، نظرًا لاتخاذ بعض المدارس الإعدادية كمقار للجان امتحانات الدبلومات الفنية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 1072021، وتستمر حتى الإثنين 282021.

وشددت الوزارة، على أهمية الحضور للطلاب للحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية، واختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الثانوية العامة الامتحان النهائى الامتحان التجريبى اخر الاخبار

أخبار تهمك

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ ساعة و نصف

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يحسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 13 ساعة

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 14 ساعة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021

طريقة الامتحان ووسيلة الإجابة.. رسائل وزير التعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة

ننشر موقف طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا من أداء الامتحانات

لطلبة الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي الثالث

آخر فرصة.. ما لا تعرفه عن الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة

حقيقة السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

12:20 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

11:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة