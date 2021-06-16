مسؤول عسكري لبناني: دعم الجيش "أمر حاسم" لتجنب سقوط البلاد في الفوضى.

أكد مسؤول عسكري في لبنان، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية لوكالة أسوشييتد برس، أن دعم الجيش "أمر حاسم" لتجنب سقوط لبنان في الفوضى.

ولفت المسؤول العسكري، إلى أن قيادة الجيش قلقة من تطورات الوضع الأمني والقدرة على التعامل مع هذه القضية.

وقال صندوق النقد الدولي، إن اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.

وقال جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحفية “لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف”.