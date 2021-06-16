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"سنة حلوة وجميلة"..بهذه الكلمات عبير صبري تُهنئ بيومي فؤاد بمناسبة عيد ميلاده

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئه الفنان بيومي فؤاد بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

نشرت عبير صبري مقطع فيديو جديد من مراسم احتفال أسرة مسلسل "عودة الأب الضال" بعيد ميلاده، وعلقت عليه قائلة:" كل سنة وانت طيب يا أستاذ بيومي سنة حلوة وجميلة عيد ميلاد سعيد".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري، مسلسل موسى، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب، إخراج محمد سلامة.

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