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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شمالي القدس

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:07 م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس شمالي القدس.

 

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 119 قتيلا بينهم 31 طفلا و19 سيدة، و830 مصابا.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

 

 وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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وزاره الصحة قوات الاحتلال فلسطين استشهاد فلسطينية

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