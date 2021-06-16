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موعد مباراة منتخب إسبانيا المقبلة في يورو 2020

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:07 م
اسبانيا و السويد
اسبانيا و السويد
علاء خليف
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يستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) أمام منتخب بولندا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة القارية.

وكان منتخب اسبانيا استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية بالتعادل سلبيا مع منتخب السويد ضمن المجموعة الأولى.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره البولندي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري، على أرضية ملعب "لا كارتوخا" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بينما يتذيل المنتخب البولندي المجموعة بدون نقاط، ويتصدر المجموعة منتخب سلوفاكيا برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب السويد المركز الثالث بنقطة وحيدة.

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