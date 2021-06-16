موعد مباراة منتخب البرتغال المقبلة في يورو 2020

حقق منتخب البرتغال فوزا عريضا على حساب منتخب المجر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

جاءت ثلاثية البرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو "هدفين" ليصبح الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا برصيد 11 هدفا، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب رافاييل جيريرو، ليتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط.

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب ألمانيا يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من رمحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2020.





وتنطلق مباراة البرتغال مع ألمانيا في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة السبت المقبل