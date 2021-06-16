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الحكومة توافق على قرارين جديدين لمحافظتي القاهرة والإسكندرية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذى لسوق العبور التصرف بالبيع فى عدد 59 ملحقا من الملاحق الملحقة بعنابر الخضار والموز والفاكهة بسوق العبور، لواضعي اليد عليها "ملاك المحلات المجاورة لها"، وذلك وفق تقرير فنى استشارى، بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، من قيم البيع ومقابل حق الانتفاع الشهرى، للفترات السابقة على تاريخ البيع، المقدرين بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.

كما اعتمد رئيس مجلس الوزراء، نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في عدد 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية "حاليا"، شركة النهضة الصناعية طاهر القويري "سابقا"، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة، وذلك وفق تقرير فنى استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.

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