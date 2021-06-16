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احذري تسخين هذه الأطعمة في المايكرويف

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
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نعرض عليكم أبرز الأطعمة التي يمكننا تسخينها داخل المايكرويف، وفقاً لتقرير نشره موقع "إنسايدر insider" العالمي.

أولاً: اللحوم المجمدة
يعتقد البعض منا، أن المايكرويف قد يكون وسيلة أسرع لإذابة وتفكيك اللحوم والدواجن المجمدة، ولكن هذا الأمر يعتبر خطيراً جداً، لأن اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة، التي عند تعرضها لأشعة جهاز المايكرويف، تسبب عملية أكسدة الكوليسترول، التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يعرضنا إلى العديد من أمراض القلب والشرايين. لذلك، ينصح بعدم تسخين هذه اللحوم في المايكرويف.

ثانياً: المأكولات البحرية
من المعروف أن علينا أن نطهو المأكولات البحرية على اختلاف أنواعها بشكل جيد، وأن طبيعة هذه المأكولات حساسة جداً، إلى الدرجة التي قد تتسبب الأشعة الصادرة من جهاز المايكرويف، إلى احتراقها. وعلى جانب آخر، تؤدي هذه الأشعة إلى صنع كمية كبيرة من البخار فيها، ما يفقد المأكولات البحرية الكثير من قيمتها الغذائية.

ثالثاً: الأطعمة التي تحتوي على ورق الألومنيوم
علينا أن لا نقوم بتسخين الأطعمة أبداً المغلفة أو الموجودة في أواني أو علب مصنوعة من الألمنيوم داخل هذا الجهاز. لأن الألمنيوم سوف ينصهر ويُسبب شرارات متطايرة تحرق المايكرويف من الداخل، ناهيكم عن تسببها بأضرار صحية في الطعام نفسه.

رابعاً: البيتزا
من أكبر المشاكل التي قد نتعرض لها في حال قمنا بتسخين البيتزا داخل المايكرويف، أنها سوف تفقدها هشاشتها وتركيبتها بالكامل، بالإضافة إلى حدوث احتجاز البخار داخل البيتزا، ما يؤدي إلى انفجارها.

خامساً: البيض
لا يستطيع البيض احتمال درجات الحرارة المرتفعة التي يصدرها المايكرويف، لذلك فالبيض غالباً ما ينفجر في الداخل، ويتسبب بمصنع مواد سامة مضرة بالجهاز الهضمي إن فكرنا بتناوله. ناهيكم عن الرائحة الكريهة وصعوبة التنظيف لجهاز المايكرويف إن حصل وانفجر البيض في داخله.

سادساً: الخضراوات الورقية
من أخطار تسخين الخضراوات الورقية في المايكرويف، أن أشعة الجهاز وحرارته تجعل هذه الخضراوات تفرز مادة النترات، التي تتحول فيما بعد إلى مادة "النيتروزامين" الذي قد يسبب الإصابة بأنواع مختلفة من مرض السرطان. كما أن المايكرويف يُفقد هذه الخضراوات الورقية قيمتها الغذائية.

سابعاً: الأرز
يؤدي تسخين الأرز في المايكروويف بالكثير من الأحيان إلى التسمم الغذائي، وذلك بسبب أشعة المايكرويف القوية التي تؤدي إلى احتراق الأرز واحتجاز البخار في داخله.

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