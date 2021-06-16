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الرئيس السيسي يصدر قرارات بتخصيص أراض لاستخدامها في أغراض مختلفة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 238 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 14ر69 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب محور محمد على فهمى بجنوب مدينة نصر بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستخدامها في إقامة ورشة العمل الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 239 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة لصالح محافظة الوادي الجديد لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم 240 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا بمساحة 14.9 فدان ناحية الدير الغربي بالمحروسة لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة.

كذلك أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 241 لسنة 2021 بتخصيص مساحة 82.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لصالح محافظة كفر الشيخ لاستخدامها في إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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