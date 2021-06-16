هنا الزاهد تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها





حرصت الفنانة هنا الزاهد على طمأنة مُحبيها على الحالة الصحية لوالدتها، وذلك من خلال الاستورى الخاص بحسابها الشخصي على

موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هنا الزاهد صورة لوالدتها، وعلقت عليها قائلة "شكراً كل الناس اللي كلمتني وزارتنا واللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت، الحمد لله رب العالمين".



وفي سياق آخر، شاركت هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"النمر"، وهو بطولة محمد إمام، محمد رياض، بيومي فؤاد، نيرمين الفقي، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حنان سليمان، سوسن بدر، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.